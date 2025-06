Criciúma vence duelo dos desesperados contra o Paysandu e sai do Z-4 da Série B

Após seis jogos de jejum, enfim o Criciúma voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro para respirar contra a zona de rebaixamento. Na noite desta segunda-feira, no fechamento da 10ª rodada, fez um duelo dos desesperados contra o Paysandu, e venceu pelo placar de 1 a 0, mesmo jogando fora de casa, no estádio da Curuzu, em Belém. Diego Gonçalves, no começo do segundo tempo, marcou o gol da vitória catarinense.

O Criciúma foi aos nove pontos e saiu do Z-4, aparecendo agora na 16ª colocação com nove pontos. Mesma pontuação do Botafogo-SP, que abre a faixa de queda, mas fica na frente nos critérios de desempate. Já o Paysandu segue sendo o único time da Série B que ainda não venceu. Por isso, segue na lanterna, com apenas quatro pontos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e mesmo jogando como visitante, o Criciúma conseguiu balançar a rede logo aos sete minutos, com Thales, mas o árbitro invalidou o gol já que a bola bateu no braço do atacante no começo do lance. A resposta do Paysandu veio aos 25, quando Borassi recebeu cara a cara com o goleiro e acabou mandando por cima.

Aos 40 foi a vez de Rossi ter a chance de deixar o time da casa em vantagem. O atacante invadiu a área e chutou cruzado, a bola explodiu na trave e saiu. Nos acréscimos, Benítez fez grande jogada pelo lado do Criciúma, parando em grande defesa do goleiro adversário.

Na volta do intervalo, o Criciúma foi para cima e, aos seis minutos, conseguiu abrir o placar. Gui Lobo serviu Diego Gonçalves com um lindo passe, que bateu por debaixo das pernas do goleiro Gabriel Mesquita, que nada pode fazer. Dois minutos depois, Thales voltou a balançar a rede, mas novamente teve seu gol invalidado, agora por impedimento.

A partir daí, foi um duelo de gigantes entre Rossi e o goleiro Alisson. Primeiro, aos 19 minutos, o atacante do Paysandu acertou a trave. Depois aos 36, cobrou falta com categoria e parou em grande defesa do goleiro adversário.

Os dois times voltam a campo em dias distintos para a disputa da 11ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Paysandu visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 21h35. Já na segunda-feira, o Criciúma recebe o Vila Nova, no estádio Heriberto Hulse, às 19h.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 1 CRICIÚMA

PAYSANDU - Matheus Nogueira (Gabriel Mesquita); Bryan Borges, Maurício Antônio (Marcelinho), Quintana (Luan Freitas) e Reverson;

Martínez (Kevyn), Vargas e André Lima; Borasi, Rossi e Benítez (Eliel). Técnico: Luizinho Lopes.

CRICIÚMA - Alisson; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes; Zé Gabriel (Yan Souto), Morelli (Juninho), Léo Alaba (Matheus Trindade) e Gui Lobo (Luiz Henrique); Diego Gonçalves e Thales (Samuel Otusanya). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - Diego Gonçalves, aos seis minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Lima e Reverson (Paysandu) e Luiz Henrique e Zé Gabriel (Criciúma).

ÁRBITRO - André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).