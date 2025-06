Corinthians x Palmeiras na Copa do Brasil é inédito e com gosto de revanche

Do UOL, em São Paulo (SP)

O sorteio da CBF determinou que Corinthians e Palmeiras se enfrentam nas oitavas de final da Copa do Brasil. É um confronto inédito: as equipes nunca duelaram pela competição.

O que aconteceu

Também ficou decidido por sorteio que o jogo decisivo será no Allianz Parque. O Corinthians faz o primeiro jogo na Neo Química Arena. Nas finais do estadual, o Corinthians decidiu em casa.

As equipes já se enfrentaram quatro vezes neste ano: empate por 1 a 1 na fase de grupos do Paulistão, depois 1 a 0 para o Corinthians na ida da decisão e 0 a 0 na volta (título alvinegro no estadual), e o Palmeiras venceu o último confronto por 2 a 0 pelo Brasileirão.

Os jogos de ida e de volta estão previstos para os dias 30 de julho e 6 de agosto, respectivamente.

A classificação às quartas rende mais R$ 4,7 milhões aos cofres dos clubes participantes. O prêmio para avançar à semi é de quase R$ 10 milhões, com a vaga na final premiando o vice com R$ 33 milhões.

O campeão pode faturar ao todo mais de R$ 100 milhões com o título, dependendo de quando iniciou sua trajetória, sendo R$ 77 milhões só de bônus por vencer a decisão.