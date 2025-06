Corinthians se reapresenta na quarta-feira para iniciar trabalhos em meio à data Fifa

A programação inicial do Corinthians na data Fifa está definida. Após o empate com o Vitória no último domingo, o elenco alvinegro terá dois dias de folga e se reapresentará na quarta-feira para iniciar as atividades durante a pausa para o futebol de seleções.

A programação já estava previamente agendada em função da data Fifa. Com a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Corinthians terá dez dias até o próximo jogo, previsto para o dia 12 de junho (quinta-feira).

O técnico Dorival Júnior, portanto, terá sua primeira semana livre no comando do Timão. O treinador pode usar o período para melhorar o desempenho da equipe e corrigir alguns pontos, como a falta de criatividade e eficiência no setor ofensivo.

Durante a data Fifa, Dorival terá seis baixas nos treinamentos. Hugo Souza (Brasil), Memphis Depay (Holanda), Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Carrillo (Peru) estarão a serviço de suas respectivas seleções.

Mesmo com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Carrillo foi mantido na convocação da seleção peruana. O meia fará novos exames durante a data Fifa.

O Corinthians só retorna aos gramados no próximo dia 12 de junho, quando encara o Grêmio. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o compromisso, a tendência é que o atacante Yuri Alberto (fratura em uma vértebra da coluna) e o zagueiro Gustavo Henrique (recuperação de cirurgia na hérnia inguinal) sigam como desfalques.