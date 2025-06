Corinthians é condenado a pagar dívida por Maycon, mas recorre no CAS

A Fifa condenou o Corinthians a pagar o valor de 1 milhão de euros (R$ 6,5 milhões na cotação atual) ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A dívida diz respeito ao empréstimo do volante Maycon ao Timão. O clube tem o prazo inicial de 45 dias para quitá-la, mas já recorreu no CAS (Corte Arbitral do Esporte).

A informação foi inicialmente divulgada pelo Rádio Bandeirantes e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O valor faz referência aos atrasos do Corinthians no pagamento das renovações do empréstimo de Maycon. O primeiro aconteceu entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, e o segundo se deu no início de 2024, com duração até dezembro do mesmo ano.

Caso não faça o pagamento ou não entre em acordo com o time ucraniano, o Corinthians poderá sofrer um transferban da entidade máxima do futebol. Ou seja, o clube ficaria impossibilitado de registrar novos jogadores.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians, por sua vez, entrou com um recurso e recorreu à decisão. O processo está em andamento no CAS (Corte Arbitral do Esporte). O prazo de 45 dias, neste sentido, fica congelado enquanto a decisão do CAS não é formalizada.

Maycon se recuperou de grave lesão no joelho e passou a ficar à disposição no início da atual temporada. O volante foi ganhando tempo de jogo aos poucos ainda com o técnico Ramón Díaz, mas teve dificuldades em conseguir uma sequência com o treinador argentino, até mesmo pela alta concorrência no meio-campo.

Foi a partir da saída de Ramón que Maycon começou a ganhar continuidade no Corinthians. O camisa 7 foi acumulando minutos com Orlando Ribeiro e, com a chegada de Dorival, voltou ao 11 inicial depois de um mês. Com o novo treinador, já são nove jogos, sendo seis como titular.

Ao todo, na atual temporada, Maycon soma 21 jogos e uma assistência. O volante tem contrato de empréstimo com o Corinthians até dezembro deste ano.