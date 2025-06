Corinthians confirma lesão muscular de Raniele e encaminha empréstimo de Alex Santana

O Corinthians terá de modificar sua escalação diante do Grêmio, dia 12, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, jogo no qual fechará o semestre antes da parada para o Mundial de Clubes. O volante Raniele teve uma lesão muscular detectada e para por até um mês.

"Atualização médica: o meio-campista Raniele, substituído com dores na partida deste domingo (1º), entre Corinthians e Vitória, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, passou por exames nesta segunda-feira (02) e teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda identificada. O atleta iniciou a recuperação sob os cuidados do departamento médico do clube", anunciou o Corinthians.

O setor, contudo, é bastante concorrido, com Dorival Júnior tendo diversas opções para substituí-lo. Ryan e Charles estão na expectativa, mas é possível que José Martínez recupere sua vaga após substituir o titular no domingo. Dependerá de como voltará da rodada das Eliminatórias após defender a Venezuela.

Maycon e Breno Bidon estão atuando com frequência no setor, que ainda conta com o experiente Carrillo, ausente diante do Vitória após acusar dores musculares e se tornar ausência de última hora. O peruano é outro convocado do elenco corintiano.

Com o retorno gradual do armador Rodrigo Garro, a formação de marcação no meio voltará a ter somente três nomes, com dois atacantes mantidos e acirrando a briga pelas posições. Tal concorrência está fazendo o Corinthians abrir mão de Alex Santana.

Contratado do Athletico-PR antes dos estrangeiros, o volante perdeu espaço e o clube paulista negocia justamente com os gaúchos para cedê-lo por empréstimo. De acordo com setoristas do Grêmio, o jogador chegaria para ajudar na armação do time de Mano Menezes.