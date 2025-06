Copa do Brasil feminina volta ao cenário e sorteio define duelos da 2ª fase

Nos anos 2000, a CBF iniciou sua versão feminina da Copa do Brasil motivada por grandes campanhas da seleção brasileira. O torneio foi disputado no formato mata-mata, reunindo clubes de todas as regiões do país, e serviu como principal competição de clubes femininos por quase uma década.

Entre os campeões da Copa do Brasil feminina estão Santos e São José, equipes pioneiras na modalidade, além de outras grandes equipes como Ferroviária e o Avaí Kinderman.

Em 2017, a CBF mudou o calendário do futebol feminino, ampliou o Campeonato Brasileiro e criou a série A2, estabelecendo uma estrutura como do futebol masculino de acesso e descenso.

Como consequência a Copa do Brasil foi descontinuada. Anos depois, ainda na gestão do ex-presidente da CBF Ednaldo Rodrigues, ficou acordado e a volta da competição nacional para mulheres foi confirmada em 2025, após oito anos.

A segunda fase dos duelos da Copa do Brasil Feminina foi definida hoje no Rio de Janeiro. A partir de agora, as 16 equipes da Série A2 do Campeonato Brasileiro entram no torneio.

Ao todo, 32 clubes disputam as 16 vagas para a 3ª fase, que passa a contar com os clubes da 1ª Divisão. Os jogos estão marcados para a semana do dia 11 de junho.

O torneio é disputado em formato eliminatório, sempre em jogos únicos. Caso termine em empate, a vaga será definida nas penalidades.

A competição começou com a fase preliminar e seguirá até a grande final após oitos etapas: preliminar, primeira fase, segunda fase, terceira fase, oitavas, quartas, semifinais e final.

