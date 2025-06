Com Marta titular, Brasil vira sobre o Japão no 2º tempo e vence amistoso

Em jogo que marcou o retorno de Marta ao time titular do Brasil, a Seleção feminina venceu o Japão nesta segunda-feira, por 2 a 1, em amistoso disputado no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista. Ishiwakwa (contra) e Johnson marcaram os gols das brasileiras, que viram Seike abrir o placar para as japonesas.

Marta não era escalada como titular na Seleção desde o dia 28 de julho de 2024. Na ocasião, a camisa 10 esteve em campo na derrota de 2 a 1 do Brasil para o próprio Japão, pelos Jogos Olímpicos de Paris.

O Brasil encerra os amistosos preparatórios para a Copa América no próximo dia 27, quando visita a França, no Stade des Alpes, em Grenoble. A estreia no torneio sul-americano está marcada para o dia 13 de julho.

Após um primeiro temp sem gols, o Japão precisou de apenas 34 segundos na etapa final para abrir o placar. Depois de boa troca de passes, Seike aproveitou cruzamento rasteiro de Fujino e completou para a meta de Lorena.

O Brasil se recuperou após o baque e deixou tudo igual aos nove minutos. Após escanteio cobrado por Duda Sampaio, a bola bateu na zagueira japonesa Ishiwakwa e morreu no fundo das redes.

Aos 33, a Seleção conseguiu a virada. Jhonson, que havia acabado de entrar em campo, recebeu passe de Kerolin em contra-ataque, tocou por cima da goleira Yamashita e virou o jogo. Estreante, a jogadora de 19 anos marcou seu primeiro gol pelo Brasil.