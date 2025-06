Com grupo incompleto, Ancelotti comanda primeiro treino à frente da Seleção Brasileira

Esta segunda-feira marcou a realização da primeira atividade da Seleção Brasileira sob comando do italiano Carlo Ancelotti. Os convocados treinaram no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians, e deram início à preparação para o jogo contra o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Ancelotti ainda não contou com todo o grupo à sua disposição. Os atletas que disputaram a final da Champions League no último sábado, em Munique, não participaram dos trabalhos. São eles: Carlos Augusto, da Inter de Milão, Beraldo e Marquinhos, ambos do campeão Paris Saint-Germain. O trio se juntará à delegação no período da tarde.

Além deles, os jogadores de Palmeiras (Estêvão) e Flamengo (Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz e Gerson) também não pisaram no gramado. Eles jogaram por seus respectivos times no último domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão. O lateral direito Wesley, que não atuou diante do Fortaleza, foi o único representante do Rubro-Negro em campo.

A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos do treinamento dirigido por Carlo Ancelotti. Os atletas realizaram um aquecimento e uma atividade de troca de passes sob olhares do italiano. Os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza fizeram um trabalho à parte, em outro campo.

A Seleção Brasileira retoma a preparação já na manhã desta terça-feira. O treino está previsto para as 11h (de Brasília), novamente no CT Dr. Joaquim Grava. Antes da atividade, haverá também uma entrevista coletiva com dois convocados.

Na quarta, o grupo irá treinar no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, sede da partida contra o Equador. O embate, que marcará a estreia de Ancelotti à frente da Canarinho, será disputado às 20h (de Brasília) desta quinta-feira.

Em seguida, no dia 10 de junho, o treinador comandará o Brasil pela primeira vez em território nacional, diante do Paraguai. O palco do confronto será a Neo Química Arena, estádio que ele conheceu neste final de semana, quando acompanhou o duelo entre Corinthians e Vitória. A bola rola a partir das 21h45.

A Seleção Brasileira vem de uma dura goleada sofrida para a Argentina e ocupa o quarto lugar das Eliminatórias, com 21 pontos conquistados. A distância para a ponta da tabela de classificação é de dez pontos.