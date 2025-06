Com Corinthians x Palmeiras, Copa do Brasil define confrontos das oitavas de final; confira

Nesta segunda-feira, por meio de sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Representantes paulistas na competição, Corinthians, Palmeiras e São Paulo conheceram seus respectivos adversários.

O sorteio definiu o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras como um dos oito duelos das oitavas de final. Enquanto isso, o São Paulo enfrenta o Athletico-PR. Atual campeão, o Flamengo reedita a última final e enfrenta o Atlético-MG.

Os confrontos serão decididos em jogos de ida e volta e devem ser realizados após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. As oitavas de final da Copa do Brasil estão previstas para as semanas de 30 de julho e 6 de agosto.

As quartas de final devem acontecer entre 27 de agosto e 11 de setembro, enquanto as semifinais estão marcadas para as semanas de 5 e 19 de outubro. Já a decisão, também com jogos de ida e volta, está prevista para os dias 2 e 9 de novembro.

Veja os confrontos das oitavas da Copa do Brasil:

São Paulo x Athletico-PR



Atlético-MG x Flamengo



Retrô-PE x Bahia



Fluminense x Internacional



CRB x Cruzeiro



CSA x Vasco



Corinthians x Palmeiras



Botafogo x Red Bull Bragantino