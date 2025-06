Cléber Xavier "cobra" novo CEO no Santos e aborda próxima janela de transferências

Neste domingo, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebeu o Botafogo na Vila Belmiro, perdeu por 1 a 0 e se manteve na zona de rebaixamento. Após a partida, Cléber Xavier, técnico do Peixe, abordou a demissão de Pedro Martins, que exercia o cargo de CEO, e falou sobre a próxima janela de contratações.

"Eu era muito alinhado (com Pedro Martins), até pela minha chegada ao clube, que foi através do Pedro e do presidente. Não tem outra forma de trabalhar se o treinador não estiver perto do seu executivo. Espero a contratação de um novo executivo para que a gente possa trabalhar ajustado. Tomara que mais rápido ele chegue, para que a gente possa conversar mais sobre a janela que está se aproximando", declarou.

No último sábado, através de um comunicado oficial, o Santos informou a saída de Pedro Martins, que exercia a função de CEO do clube. O dirigente havia pedido demissão na última terça. O profissional foi avisado na semana passada que não ficaria mais responsável pelo futebol. A ideia do presidente Marcelo Teixeira era realocá-lo para a parte administrativa. Pedro, contudo, não gostou e decidiu pedir as contas.

Ele foi contratado pelo Santos no final de 2024, e sua primeira missão foi contratar um técnico para a equipe. A escolha foi Pedro Caixinha. Depois, o CEO foi responsável por montar o elenco para a temporada. Em abril, após a demissão do comandante português, o dirigente deu fortes declarações ao considerar a saída de Caixinha um "passo atrás" e afirmou que o "saudosismo vai matar" o clube.

Com a derrota, o Santos se manteve com apenas oito pontos em 11 partidas disputadas, na 18ª colocação da tabela. Caso vencesse, a equipe se afastaria do Z4, mas ainda dependeria de outros resultados para se manter longe do perigo. O Peixe retorna aos gramados apenas no dia 12/06, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Brasileirão.