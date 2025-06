'Cinco anos?': Jardim se surpreende com longevidade de Abel no Palmeiras

Os técnicos portugueses Abel Ferreira e Leonardo Jardim se encontraram ontem (1) na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Palmeiras no Mineirão. Após o jogo, o treinador palmeirense revelou um diálogo curioso que teve com o velho amigo.

O que aconteceu

Abel Ferreira contou que Leonardo Jardim se disse impressionado com o fato de ele estar cinco anos no mesmo clube no Brasil. O treinador cruzeirense, ainda segundo Abel, teria dito que sente como se já estivesse no Cruzeiro há anos.

Sabemos como é o futebol brasileiro. Ele não perdoa não só naquilo que tem a ver com os resultados. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Inclusive, quando eu o cumprimentei, ele me perguntou como eu consigo estar há cinco anos aqui: 'Estou aqui há três meses e parece que tem três anos'.

Abel Ferreira

Leonardo Jardim chegou ao Cruzeiro no dia 4 de fevereiro. Ele assumiu o comando do time no lugar de Fernando Diniz.

Os dois treinadores já trabalharam juntos no Sporting. Entre 2013 e 2014, Leonardo Jardim era técnico da equipe lisboeta, enquanto Abel Ferreira, no início da carreira como treinador, comandava a equipe B.