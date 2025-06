Choro e convulsão! Treinador de Barber relata bastidores de luta cancelada no UFC

O cancelamento da luta principal do UFC Vegas 107, envolvendo Maycee Barber e Erin Blanchfield, no último sábado (31), ainda repercute no meio do MMA. Agora foi a vez do brasileiro Guilherme Faria, treinador de 'The Future' - como a californiana é conhecida, se pronunciar sobre o assunto.

Em declaração enviada à equipe de reportagem da Ag Fight, o treinador de Maycee Barber relatou o que aconteceu nos bastidores do UFC Vegas 107 com sua pupila que a impediram de subir no octógono e competir contra Erin Blanchfield. Assim como a própria adversária da lutadora americana já havia revelado, uma crise de convulsão teria sido o fator preponderante na decisão de cancelar o combate de última hora.

"Mas, quando a abracei, ela começou a chorar, e eu disse que não podia deixá-la subir no cage daquele jeito. Eu precisava dela saudável, então chamei os médicos do UFC. Foi aí que a convulsão atacou com força. Foi uma crise muito séria e longa. Todos os médicos viram, assim como Hunter Campbell e os matchmakers. Imediatamente decidiram cancelar a luta para priorizar a saúde dela", relatou o treinador.

Confira a declaração na íntegra

"Ela estava na melhor forma da vida dela - forte, rápida e muito bem preparada. Sou treinador dela há 5 anos e nunca a vi tão pronta para lutar. Infelizmente, durante o aquecimento no vestiário, ela começou a se sentir mal. Teve dificuldade para respirar, e o corpo dela começou a travar. Ela tentou por mais de 20 minutos controlar a respiração e ficar firme para que os oficiais da Comissão Atlética que estavam observando não percebessem.

Pouco antes de chamarem ela para o cage, pedi para ele fazer uma posição de luta e tentar um 'shadow boxing', mas ela não conseguia se mexer nem falar. Nesse momento, eu a abracei e perguntei se ela achava que conseguiria controlar o corpo dela. Eu esperei até esse ponto porque ela me implorou para deixá-la lutar, dizendo que, se algo acontecesse no cage, era para eu jogar a toalha.

Depois disso, ela foi levada para o hospital, fez vários exames e agora estamos aguardando os resultados para entender o que aconteceu e quais serão os próximos passos.

Quero deixar muito claro que isso não teve nada a ver com corte de peso ou falta de profissionalismo - ela estava 100% pronta para lutar, e o que aconteceu foi algo que ninguém podia controlar.

Ela é uma verdadeira guerreira, e eu nunca estive tão orgulhoso dela. Obrigado a todos pela compreensão e por ajudarem a compartilhar a verdade com o público."

