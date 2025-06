Chelsea se aproxima de novo centroavante para a disputa do Mundial de Clubes

O Chelsea está próximo de anunciar Liam Delap como novo atacante da equipe. O inglês realizou exames médicos nesta segunda-feira e já pode ser considerado como reforço do clube londrino.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o acordo pela transferência do ex-Ipswich teria sido selado em um valor de £ 30 milhões (cerca de R$ 231 milhões) e, caso queira, o Chelsea poderá ter o jogador à disposição para a disputa do Mundial de Clubes.

No mesmo grupo do Flamengo, a equipe inglesa fará sua estreia no torneio no próximo dia 16, quando enfrenta o Los Angeles FC, na Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta-EUA, às 16h (de Brasília).

Quem é Liam Delap

Cria do Manchester City, Delap realizou sua estreia no profissional em 2021 pela equipe comandada por Pep Guardiola. Sem espaço devido ao elenco estrelado do clube, o atacante passou por diversos empréstimos para outros times da Inglaterra, como Stoke City, Preston e Hull City.

Porém, foi nesta temporada que o centroavante despontou. Apesar de ter sido rebaixado da Premier League junto ao Ipswich, Delap teve uma temporada de destaque com 40 jogos, 12 gols e duas assistências, mesmo com baixo rendimento de sua equipe.

Suas atuações foram reconhecidas pelo Chelsea, que, com a necessidade de um novo "camisa 9", viu no jovem de 22 anos uma oportunidade de preencher esta lacuna no elenco.