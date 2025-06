Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja resultado do sorteio das oitavas

A CBF realizou nesta tarde o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil com direito a Dérbi paulista e outros grandes duelos. Os mandos de campo também foram definidos por meio de sorteio.

Veja os jogos das oitavas da Copa do Brasil

*times mandantes nos jogos de volta

São Paulo x Athletico-PR*

Flamengo x Atlético-MG*

Bahia x Retrô-PE*

Internacional x Fluminense*

Cruzeiro x CRB*

CSA x Vasco*

Corinthians x Palmeiras*

Botafogo x RB Bragantino*

Como foi o sorteio e próximos passos

Os jogos de ida e de volta estão previstos para os dias 30 de julho e 6 de agosto, respectivamente.

Não houve restrição de confrontos, já que foi feito em pote único. Desta vez, os times não foram divididos em dois conjuntos, diferentemente das fases anteriores, quando foram agrupados de acordo com o ranking da CBF.

O sorteio das oitavas ainda não define o chaveamento das próximas fases. Nas quartas, será feito um novo sorteio que, este sim, decretará os caminhos até a final.

A Copa do Brasil terá reedição da final do ano passado e Corinthians x Palmeiras nas oitavas. Atlético-MG e Flamengo se enfrentaram na última decisão do torneio, com o Rubro-negro se sagrando campeão.

Dos clubes que ainda seguem vivos, 12 são da Série A, enquanto os outros se dividem entre B e C, ambos com dois representantes cada um. Athletico-PR e CRB são os integrantes da segunda divisão nacional, e Retrô e CSA, da terceira.

A classificação às quartas rende mais R$ 4,7 milhões aos cofres dos clubes participantes. O prêmio para avançar à semi é de quase R$ 10 milhões, com a vaga na final premiando o vice com R$ 33 milhões. O campeão pode faturar ao todo mais de R$ 100 milhões com o título, dependendo de quando iniciou sua trajetória, sendo R$ 77 milhões só de bônus por vencer a decisão.

Nove dos 12 times que entraram direto na terceira fase continuam na disputa. São eles: Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, CRB, Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo. Já Fortaleza, Paysandu e Santos, que também começaram na última rodada, foram eliminados.

Cinco deles estão também na Libertadores, que teve o sorteio das oitavas realizado mais cedo hoje. São eles: Botafogo, Flamengo, Inter, Palmeiras, São Paulo. Já Atlético-MG, Bahia, Fluminense e Vasco disputam ao mesmo tempo a Sul-Americana.

Previsão de datas e jogos

Jogos de ida (a partir de 30 de julho)

Jogos de volta (a partir de 6 de agosto)

