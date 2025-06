Chapecoense quer se aproximar no G-4 e Paysandu pega Criciúma em duelo contra queda na Série B

Duas partidas concluem a décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. A Chapecoense recebe o Amazonas em tentativa de se reaproximar do G-4 após derrota. Já Paysandu e Criciúma se enfrentam no Pará em duelo direto contra o rebaixamento.

Depois de conquistar sete pontos em três jogos, a Chapecoense se distanciou da zona de rebaixamento e começou a pensar no G-4. Entretanto, foi superada na última rodada no clássico com o Avaí, por 2 a 1, e busca a reabilitação.

A partida diante do Amazonas será realizada às 19h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), onde o time vem de três vitórias seguidas. O adversário amazonense tem sete pontos e integra o Z-4, embora esteja há três jogos sem perder. Na última rodada, fez 2 a 0 no Operário-PR em sua primeira vitória na competição.

Mais tarde, às 21h, Paysandu e Criciúma fazem duelo de desesperados na Curuzu, em Belém (PA), em jogo que fecha a rodada. O time mandante é o único que ainda não venceu, com quatro empates e cinco derrotas, somando quatro pontos na lanterna (20º). Dentro de casa, vem de dois empates, contra CRB (1 a 1) e Goiás (0 a 0).

O Criciúma, com seis pontos, aparece logo acima da tabela, em 19º lugar. O time catarinense não vence há seis jogos, sendo três empates e três derrotas, duas delas seguidas nas últimas rodadas. Perdeu para CRB e Coritiba, ambos por 1 a 0. Como visitante, acumula um empate e três derrotas.

Confira os jogos desta segunda-feira:

19h

Chapecoense x Amazonas

21h

Paysandu x Criciúma