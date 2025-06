Chapecoense goleia o Amazonas, se reabilita e encosta no G-4 da Série B

A Chapecoense se reabilitou com estilo para voltar a encostar no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, em um dos jogos que fecharam a 10ª rodada, recebeu e goleou, sem sustos, o Amazonas, pelo placar de 4 a 0, na Arena Condá. Maílton, Rafael Carvalheira, Walter Clar e Ítalo fizeram os gols.

Além de ficar mais perto da zona de acesso, a Chapecoense aproveitou para se afastar de vez do Z-4 - zona de rebaixamento. Atualmente, aparece na sexta colocação com 16 pontos. O Cuiabá, quarto colocado, tem 18. Já o Amazonas vive um momento totalmente diferente. Com apenas uma vitória em dez jogos, está na zona de rebaixamento, em 17º com sete.

O duelo começou equilibrado, mas aos poucos a Chapecoense passou a levar vantagem e não demorou para abrir o placar. Aos 14 minutos, Giovani Augusto cruzou para Marcinho escorar de cabeça, a bola sobrou limpa para Maílton, na esquerda. Ele deixou um zagueiro para trás e bateu forte cruzado para o fundo da rede, sem chances para o goleiro adversário.

O gol motivou o time mandante, mas o Amazonas quase empatou com Luan Silva, em uma jogada que Eduardo Doma tirou a bola de cima da linha. Aos 26, porém, a Chapecoense fez o segundo. Giovani Augusto lançou na área para Rafael Carvalheira, que dominou e bateu na saída do goleiro Zé Carlos.

Na volta para o segundo tempo, o Amazonas pareceu não ter mais forças para responder e, aos 11 minutos, a Chapecoense marcou de novo. Depois de um chute de fora da área, a bola bateu no braço de Zabala. No primeiro momento, o árbitro deixou o lance seguir, mas após análise do VAR, assinalou pênalti. Walter Clar foi para a cobrança e bateu com categoria no canto oposto do goleiro.

Nos acréscimos, num contra-ataque, Ítalo foi lançado no meio da defesa, ajeitou a bola no peito e chutou firme no canto esquerdo do goleiro, fechando o placar: 4 a 0.

Os dois times voltam a campo em dias distintos para a disputa da 11ª rodada da Série B. Na sexta-feira, a Chapecoense visita o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista, às 19h. Já na segunda-feira (09), o Amazonas recebe o Athletic-MG, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 4 X 0 AMAZONAS

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Maílton (Dentinho), Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo e Walter Clar; Rafael Carvalheira (Márcio Júnior), Bruno Matias e Giovanni Augusto (Jorge Jiménez); Marcinho (Ítalo) e Mailson (Kaíque Maciel). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

AMAZONAS - Zé Carlos; Nilson Castrillón, Jackson e Fabiano; Robertinho, Zabala (Rafael Tavares), Cocote (Joaquín Torrez), Fernando Neto (Guilherme Xavier) e Rafael Monteiro (Wellington Nascimento); Luan Silva (Henrique Almeida). Técnico: Guilherme Alves.

GOLS - Maílton, aos 14, e Rafael Carvalheira, aos 26 minutos do primeiro tempo; Walter Clar, aos 11, e Ítalo, aos 47 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Rafael Monteiro (Amazonas).

ÁRBITRO - Daiane Muniz (SP).

RENDA - R$ 40.605,00.

PÚBLICO - 1.945 total.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).