Chapecoense goleia o Amazonas em casa e sobe na tabela da Série B

A Chapecoense goleou o Amazonas por 4 a 0, na noite desta segunda-feira, na Arena Condá, em Chapecó, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Maílton, Rafael Carvalheira, Walter Clar e Ítalo marcaram os gols dos donos da casa.

Com o resultado, a Chape chegou a 16 pontos e figura na sétima colocação, a dois pontos do G4. O Amazonas, por sua vez, ocupa a 17ª colocação na tabela, com sete unidades.

O time catarinense volta a campo nesta sexta-feira, contra o Novorizontino, pela 11ª rodada da Série B. Já o Amazonas joga na segunda-feira, contra o Athletic, pela mesma competição.

?????????????????! A Chapecoense venceu o Amazonas dentro de casa pelo placar de 4 a 0. Com o resultado, o Verdão chega a 16 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro! Vamos por mais, Chape! ??? ? Maílton

? Rafael Carvalheira

? Walter Clar

? Italo ?... pic.twitter.com/hCUCVJkIlr ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) June 2, 2025

A Chapecoense abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Giovanni Augusto, Marcinho desviou de cabeça, e a bola parou em Maílton. O lateral limpou a marcação e encheu o pé direito para inaugurar o marcador.

O time mandante ampliou aos 26. Giovanni Augusto deu passe de trivela para Rafael Carvalheira, que dominou na área e bateu na saída do goleiro Zé Carlos. 2 a 0 na Arena Condá.

Aos 11 da etapa final, Walter Clar deixou a situação da Chape ainda mais confortável. Após revisão no VAR, a árbitra Daiane Muniz viu toque de mão de Wellington Nascimento e marcou pênalti para a Chapecoense. O paraguaio converteu a cobrança e anotou o terceiro gol dos catarinenses.

A Chapceoense deu números finais à partida nos acréscimos. Aos 48, Ítalo aproveitou passe de Márcio Júnior e bateu no canto para decretar a goleada dos donos da casa.