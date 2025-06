CEO do Vasco revela proposta para renovar contrato de Léo Jardim

O CEO do Vasco, Carlos Amodeo, revelou nesta segunda-feira, em sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, na sede da CBF, uma proposta de renovação para o goleiro Léo Jardim.

De acordo com o mandatário, o novo acordo, que foi apresentado ao jogador e seu estafe na semana passada, o tornaria um dos atletas mais bem pagos do Cruzmaltino.

"A gente tem um diálogo permanente, não apenas com o estafe do atleta, mas com o próprio jogador. Na semana passada nós apresentamos uma nova proposta para o atleta que consideramos muito justa pelo desempenho que o jogador tem, que o torna um dos atletas mais bem remunerados do elenco do Vasco. Esperamos que a partir dessa proposta possamos concluir essas negociações muito em breve, com uma solução saudável para todos, tanto para o atleta quanto para o clube", afirmou Amodeo.

Léo Jardim tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Ao todo, o goleiro disputou 137 jogos com a camisa do time carioca e é um dos principais destaques da equipe. Nesta temporada, o atleta esteve em campo 31 vezes.

Adversário das Oitavas de Final da Copa do Brasil definido ?? O Vasco da Gama vai enfrentar o CSA-AL. Os jogos são de ida e volta, e serão disputados entre as semanas de 30 de julho e 6 de agosto. O mando da primeira partida é do CSA, enquanto o duelo decisivo terá o mando do... pic.twitter.com/tNU52JGhFd ? Vasco da Gama (@VascodaGama) June 2, 2025

Além disso, Amodeo também falou sobre a permanência do meia Philippe Coutinho, emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra, até o fim de junho. A continuidade do jogador no Vasco depende de questões com o clube inglês.

"O professor Fernando Diniz já falou da importância do Philippe Coutinho. Nós queremos contar com ele para a sequência da temporada. Por ora, existem questões relacionadas ao atleta e seu clube de origem, o Aston Villa, que precisam ser resolvidas. A partir do momento que as questões sejam direcionadas, a gente já está em contato com o estafe do atleta para falar sobre sua continuidade no Vasco", disse

"O empréstimo dele termina no dia 30 de junho. Nosso objetivo é a permanência do atleta. Acredito que entre o Vasco e o atleta, nós não teremos problema. Agora nós precisamos verificar a situação do atleta com o Aston Villa para que a gente tenha condições de dar continuidade ao contrato dele", reforçou.