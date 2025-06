Casa do futebol feminino, Neo Química Arena encanta adversária da seleção

A Neo Química Arena se tornou a casa do futebol feminino no Brasil nos últimos anos. Empilhando recordes de público, o estádio do Corinthians abrigou grandes clássicos e criou uma identificação única com a modalidade. Inclusive, é cotado para ser palco da abertura ou do encerramento da Copa do Mundo de 2027.

É uma alegria imensa, não só para os corintianos, mas para os brasileiros no geral, porque é um dos melhores estádios -- não só do Brasil -- mas do mundo. Não à toa foi escolhido para ser sede da Copa do Mundo Feminina. É uma honra gigante. A gente está abrindo caminho, pedindo passagem, para que a gente possa ter outros jogos da seleção brasileira. Eu tenho certeza que a tendência agora é só crescer.

Íris Sesso, coordenadora do futebol feminino do Corinthians, ao UOL

Neo Química Arena é a casa do futebol feminino no Brasil

Na última sexta-feira, o Brasil venceu o Japão por 3 a 1, com 'show' da torcida, e fez até a seleção adversária se render ao ambiente. Nils Nielsen, técnico da equipe japonesa, rasgou elogios à "atmosfera" criada pelos brasileiros.

Apesar dos 12ºC na capital paulista, a Arena teve mais uma vez grande público: 33.325 pessoas. Foi o 2º melhor número da seleção feminina na Arena de Itaquera. O recorde da amarelinha por lá ainda é o dos Jogos Olímpicos Rio 2016, com 39.718 torcedores, pela disputa da medalha de bronze com o Canadá.

É fantástico que o Brasil vá sediar uma Copa do Mundo feminina, e espero que a gente se veja de novo aqui, porque toda a atmosfera, o futebol... No Brasil... Eu sei que a Inglaterra diz que é lá onde o futebol nasceu. Eu não me importo onde ele nasceu. O futebol vive aqui. E esse é o lugar para estar se você quer assistir futebol, se quer sentir a atmosfera, se quer sentir o ritmo do jogo. De onde vem isso? Vem do Brasil. Vai ser um enorme prazer voltar.

Nels Nielsen, técnico do Japão, em coletiva

Além disso, a seleção brasileira mantém uma invencibilidade no estádio desde 2019. Foram cinco amistosos desde então, todos com vitória — dois deles contra o Japão.

Aqui é um lugar que já tem uma história muito rica no futebol feminino. E sempre que a gente vem aqui, na Arena, a gente é feliz, principalmente contra o Japão. Mais uma vez a gente conseguiu uma grande vitória.

Marta, atacante da seleção feminina

O estádio ainda detém detém quatro dos maiores públicos do futebol feminino no país, incluindo o recorde da modalidade. O hexacampeonato brasileiro do Corinthians, em setembro do ano passado, levou 44.136 torcedores às arquibancadas para torcer pelas Brabas.

A gente quer isso: estádios cheios, que vocês divulguem cada vez mais, que essas jogadoras sejam ainda mais reconhecidas.

Arthur Elias, técnico da seleção feminina, após vitória sobre o Japão

Sede de Copa do Mundo

A Neo Química Arena já foi escolhida para estar entre as sedes da Copa do Mundo Feminina 2027. Porém, há também a possibilidade de o estádio ser palco da abertura ou do encerramento do evento. O assunto é ventilado nos bastidores da CB, mas ainda não houve reunião com a Fifa para "bater o martelo".

O gramado de alta qualidade é um dos principais trunfos do local. Inclusive, houve uma reforma recente no campo, com replantio, que será repetido antes do mundial de seleções femininas daqui a dois anos.

É fantástica [a Arena]. É um estádio muito bom, com um gramado excelente, com o qual as meninas são bem familiarizadas. Então, tudo é possível. A gente não bate o martelo, mas tudo é possível. E a gente acredita, sim, que a Neo Química pode ser uma grande Arena para uma final ou uma abertura. A gente vai construir.

Samir Xaud, presidente da CBF, em zona mista

Diante da "excelência" apresentada pela Neo Química Arena, Iris Sesso acredita que o caminho natural é uma dessas duas datas ser realizada lá. Em 2014, a abertura da Copa do Mundo Masculina — Brasil 3 x 1 Croácia — aconteceu no estádio do Timão.