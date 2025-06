Campeão da Liga dos Campeões, Dembélé leva taça a Roland Garros

Ousmane Dembélé marcou presença na quadra principal de Roland Garros, a Philippe Chatrier, nesta segunda-feira e foi convidado pela organização do torneio a exibir a taça da Liga dos Campeões após a conquista histórica do torneio pelo Paris Saint-Germain, no último sábado.

Dembélé foi eleito o melhor jogador da Liga dos Campeões. O atacante marcou oito gols e deu seis assistências em 15 partidas pelo torneio na temporada 2024/25.

Alguns atletas do PSG também estiveram presentes no complexo de Roland Garros para acompanhar algumas partidas e prestigiar Dembélé na principal quadra do Grand Slam.

Aos 28 anos, Dembélé integrou a equipe mais jovem a vencer a Liga dos Campeões. O atleta mais velho do elenco, o brasileiro Marquinhos, tem 30 anos e, como capitão, foi quem ergueu a taça após a goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, em Munique.

O Paris Saint-Germain, que perseguia o título da Liga dos Campeões há muito tempo, não só foi o time com a menor média de idade a vencer o torneio em toda a história. A equipe também protagonizou a vitória com maior diferença de gols da competição graças à surpreendente vitória por 5 a 0.