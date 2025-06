Brasil segura 'trem-bala japonês' e vence de virada com golaço de estreante

Do UOL, em Bragança Paulista

O Brasil conseguiu segurar o ataque rápido do Japão e venceu de virada por 2 a 1, na noite de hoje, no segundo amistoso entre os países, no estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Kiko Seike abriu o placar para a seleção japonesa em gol relâmpago, aos 34 segundos do 2º tempo.

Ishikawa fez contra e deixou tudo igual, enquanto a estreante Jhonson saiu do banco e virou o marcador para as brasileiras. A jogadora do Corinthians ficou exatamente sete minutos em campo até a finalização que decretou o placar.

A resiliência do Brasil marcou o confronto desta segunda-feira, principalmente na garra dos jovens talentos. A equipe soube sofrer, levou sustos na etapa inicial, mas mudou de postura no segundo tempo para arrancar a vitória.

O próximo amistoso da seleção é contra a França, no dia 27 de junho, no Stade des Alpes, em solo europeu.

De virada

O Brasil dominou o Japão na bola aérea, mas pecou na cobertura dos contra-ataques, ficando muito exposto na defesa. A seleção brasileira sofreu dois contragolpes quase mortais, muito velozes, que poderiam ter definido uma derrota parcial antes do intervalo. Por outro lado, a equipe também teve boas chances, principalmente com Dudinha e Kerolin, pelas laterais. Dudinha só não teve mais espaço em campo por sofrer marcação dobrada.

Os destaques negativos ficaram para Marta e Angelina, que não fizeram um bom primeiro tempo. Inclusive, a camisa 10 do Brasil apareceu pouco para o jogo e perdeu muitas divididas no meio de campo, gerando ataques para as adversárias.

O 'trem-bala' japonês voltou com tudo no segundo tempo para abrir o placar com apenas 34 segundos de bola rolando. A equipe adversária, que já vinha melhor desde o fim da etapa anterior, precisou de apenas quatro toques na bola para finalizar contra o gol de Lorena. Um show de velocidade e eficiência das japonesas.

Nove minutos depois, o Brasil igualou em gol contra de Ishikawa e, aos 33 minutos, virou com golaço da estreante Jhonson. Arthur Elias aproveitou para mudar bastante o time brasileiro e mesclar jogadoras que atuaram na primeira partida na Neo Química Arena. Mas foi a novata, de 19 anos, que balançou as redes.

Gols e lances importantes

Lorena se atrapalha e assusta a defesa. A goleira abandonou a sua área com atraso para cortar uma ligação direta de Yamashita. Seike quase aproveitou, porém Lorena se recuperou a tempo de afastar o perigo.

Quase Duda na bola aérea... Em escanteio cobrado por Marta, pelo lado direito, Duda Sampaio subiu mais do que a defesa japonesa para cabecear no chão. A bola não entrou no cantinho direito da goleira Yamashita por centímetros.

Inacreditável! Fujino recebeu lindo passe de Tanaka, no contra-ataque, ficou cara a cara com Lorena e finalizou na trave esquerda. No rebote, a atacante teve o gol escancarado para abrir o placar, mas furou.

O que foi isso, Brasil? Seike ganhou de Mariza na velocidade e na força, após lançamento vindo da defesa. A atacante bateu em cima de Lorena, que fechou o ângulo, mas a japonesa ainda ficou com a sobra, após desvio. A camisa 8 adversária finalizou mal de canhota e mandou na rede pelo lado de fora, enquanto a zaga e a goleira do Brasil ainda tentavam chegar na bola.

0 x 1 do trem-bala japonês. Com apenas 34 segundos do segundo tempo, Fujino tabelou com Matsukubo, apareceu para receber de volta pelo lado esquerdo da área e cruzou rasteiro de trivela. Seike se antecipou à Mariza na pequena área e fuzilou para o fundo do gol, sem chances para Lorena.

1 x 1 contra. Duda Sampaio cobrou escanteio fechadinho da esquerda, Yamashita saiu "catando borboletas" do gol e ficou perdida. A bola bateu em Ishikawa e entrou direto para o fundo da rede.

Yasmin finaliza com perigo! Yasmim recebeu de Marta pelo lado esquerdo da área e chutou cruzado de canhota. A bola passou por entre as pernas de Takahashi e quase raspou a trave.

Na trave! Fujino arrancou com liberdade pelo meio e acionou Seike pelo lado direito da área. Sozinha, a camisa 8 finalizou desequilibrada, acertou a trave esquerda porque Lorena fechou o ângulo. O barulho da pancada foi forte.

2 x 1 de virada! Sugita cobrou escanteio da direita, Bruna Calderan afastou o perigo, e o Brasil saiu no contra-ataque fulminante. Kerolin recebeu de Jhonson, arrancou em velocidade e devolveu em profundidade para a jovem atacante, que finalizou de cavadinha na saída da goleira.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 x 1 JAPÃO

Data e horário: 2/6/2025 - segunda-feira - 20h10

Competição: Amistoso da seleção brasileira

Local: Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista

Árbitra: Maria Laura Fortunato (ARG)

Assistentes: Daiana Milone (ARG) e Gisela Trucco (ARG)

VAR: Maria Victoria Daza (COL)

Público: 8.412 pagantes

Renda: R$ 270.050,00

Cartões amarelos: Duda Sampaio (BRA); Matsukubo e Chiba (JAP)

Gols: Seike, aos 34seg/2ºT; Ishikawa (contra), aos 9'/2ºT; Jhonson, aos 33'/2ºT

Brasil: Lorena; Thais Ferreira (Kaká), Isa Haas e Mariza; Adriana (Calderan), Duda Sampaio, Angelina, Marta (Jhonson) e Yasmim (Fátima Dutra); Kerolin (Ary Borges) e Dudinha (Gio). Técnico: Arthur Elias.

Japão: Yamashita; Takahashi (Yamamoto), Ishikawa, Koga e Kitagawa (Chiba); Momiki (Sugita), Miura e Matsukubo (Miyazawa); Seike (Ueki), Fujino (Hamano) e Tanaka. Técnico: Niels Nielsen.