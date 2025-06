Brasil pode emplacar finalistas na Libertadores e Sula pelo 5º ano seguido

Os sorteios das oitavas de final dos torneios da Conmebol definiram que o Brasil tem largas chances de emplacar novamente finalistas tanto na Libertadores como na Sul-Americana após quatro anos.

O Brasil lidera entre os países com seis clubes no mata-mata da Liberta e cinco no da Sula. Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Inter, São Paulo e Palmeiras estão em busca da Glória Eterna, enquanto Atlético-MG, Bahia, Fluminense, Grêmio e Vasco seguem na disputa do torneio se segundo escalão no continente.

Com tantos representantes, o país possui candidatos a chegarem à final nos dois lados dos chaveamentos. As possibilidades são consideráveis mesmo com o sorteio definindo confrontos entre brasileiros nas oitavas de ambos.

Há quatro anos, o Brasil tem pelo menos uma equipe na final da Libertadores e também na da Sul-Americana. Em 2021, chegou a contar com os quatro finalistas: Palmeiras x Flamengo na Liberta e Athletico-PR x Bragantino na Sula. Se manter a escrita, chegará ao quinto ano com tal feito.

Na Libertadores, Botafogo, Palmeiras e São Paulo ficaram de um lado, enquanto Flamengo, Inter e Fortaleza estão do outro. Fla e Colorado se encaram na primeira fase do mata-mata.

Já na Sula, o cenário é: Grêmio, Bahia e Fluminense na primeira chave, e Atlético-MG e Vasco na segunda. Desses, apenas o Flu está confirmado nas oitavas por ter se classificado em primeiro de seu grupo, enquanto os demais jogam antes pelos playoffs das oitavas. Se o Bahia avançar, encara o Tricolor carioca.

Os times brasileiros ostentam uma hegemonia na Libertadores. Desde 2019, todos os campeões foram do país —o último estrangeiro que levou a taça foi o River Plate, em 2018. Já na Sul-Americana, a situação é diferente. Apesar de possuir finalistas nos últimos três anos, o Brasil viu seus representantes perdem na final.

As decisões dos torneios da Conmebol serão disputadas em novembro. A Sula dá a largada para as disputas de troféus, no dia 22, na Bolívia, enquanto a final da Libertadores será no dia 29, em Lima, no Peru.

Finais da Liberta e Sula

*Campeões em negrito

Libertadores

2024: Atlético-MG x Botafogo

2023: Boca Juniors x Fluminense

2022: Flamengo x Athletico-PR

2021: Palmeiras x Flamengo

2020: Palmeiras x Santos

Sul-Americana

2024: Racing x Cruzeiro

2023: Fortaleza x LDU

2022: São Paulo x Del Valle

2021: Athletico-PR x Bragantino

2020: Lanús x Defensa y Justicia

Veja os chaveamentos de 2025

