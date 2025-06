Barboza se declara a Neymar após vitória do Botafogo sobre o Santos

O zagueiro Alexander Barboza utilizou as suas redes sociais para se declarar a Neymar neste domingo. O uruguaio, que foi reserva do Botafogo na vitória de 1 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, destacou a sua idolatria pelo meia-atacante.

"Você é meu ídolo, eu te amo... Agora você já sabe, sonho realizado. Obrigado, Neymar", escreveu o defensor de 30 anos, seguido de fotos ao lado do camisa 10 do Peixe.

Neymar foi titular do Alvinegro Praiano nesta tarde, mas acabou sendo expulso aos 31 minutos do segundo tempo, após receber o segundo cartão amarelo.

Barboza, por sua vez, ficou apenas como opção no banco de reservas do Glorioso, que contou com um gol de Artur já na reta final do embate para superar o Santos.

Com a derrota, o Peixe se manteve com apenas oito pontos em 11 partidas disputadas, na 18ª colocação da tabela. Do outro lado, com o triunfo, o Botafogo alcançou 15 tentos, na oitava colocação.