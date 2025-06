Augusto Melo fala em armação e confia em retorno ao cargo de presidente do Corinthians

Os bastidores do Corinthians seguem fervendo. Nesta segunda-feira, Augusto Melo, presidente afastado do clube, afirmou ter sofrido uma "armação" e espera recuperar o cargo de mandatário do Timão. No último sábado, o dirigente e alguns apoiadores estiveram na sala do presidente em exercício Osmar Stabile para reivindicar de volta a função.

De acordo com Augusto, ele é, novamente, presidente legal do Corinthians, pois o processo de impeachment sofrido por ele, não tem validade. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr., estaria afastado quando moveu o processo aos sócios.

"Assim como o próprio presidente (Osmar Stabile) disse que foi empossado pelo conselho, nós também. Eu respeitei, saí tranquilamente. Eu fui empossado pelo atual presidente do CD. Essas eleições foram feitas por uma pessoa que não era mais a responsável pelo conselho. Sempre respeitei muito o estatuto, é o que diz o documento. Não tem validade a eleição que foi feita. Sempre me considerei presidente do Corinthians, fui eleito democraticamente. Fui eleito pela nova presidente do conselho, estou muito tranquilo em relação a isso", disse Augusto Melo, em entrevista à ESPN.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AUGUSTO MELO (@augustomelooficial)

Imagem do clube

Por fim, Augusto Melo disse que não mancha a imagem do Corinthians ao participar deste brusco movimento de volta ao poder. O mandatário afastado pelo conselho foi indiciado pela polícia, no caso da ex-patrocinadora VaideBet.

"Mesmo com o indiciamento e outras coisas, fiz um dos maiores contratos do mundo com a Adidas. Além disso, fiz parcerias para construir o alojamento da base. Não sou eu quem estou manchando a imagem do Corinthians, são eles (oposição)", finalizou Augusto.

Além disso, Augusto Melo disse que a grande maioria do clube social do Corinthians, no Parque São Jorge, está ao seu favor. Segundo ele, disseram que o Timão sofre de uma "ditadura".

"Todo o clube disse que está comigo. Estão me dizendo que o que acontece no clube é uma ditadura. Além disso, o Osmar (Stabile) disse que não tem dinheiro em caixa. Nunca teve dinheiro em caixa, ele tem que buscar, que era o que eu fazia. Várias pessoas me apoiam, dizendo que estão comigo. É um absurdo", afirmou o dirigente.