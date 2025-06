Augusto Melo: 'Estou empossado pela atual presidente do Conselho'

Alvo de um impeachment no fim de maio após votação do Conselho Deliberativo do Corinthians, Augusto Melo disse, em entrevista à ESPN, que o processo é inválido e que segue no poder.

O que aconteceu

Augusto Melo alegou que a votação do Conselho Deliberativo não poderia ter sido convocada por Romeu Tuma Jr, então presidente do grupo. Melo disse que quem o garante no poder agora é Maria Ângela de Souza Ocampos, conselheira que diz ter assumido o cargo de Tuma.

Tuma teve a saída do Conselho oficializada no dia 30 de maio - a Comissão de Ética havia votado pelo afastamento do conselheiro em 9 de abril. Roberson de Medeiros, vice-presidente do Conselho Deliberativo, assumiria a presidência, mas, de acordo com Maria Ângela, está de licença médica.

Augusto Melo ainda classificou todo o processo como uma "palhaçada" e uma "armação". O dirigente alegou que vários de seus aliados não tiveram voz durante o rito pelo impeachment.

Por fim, Augusto Melo criticou algumas ações de Omár Stábile, presidente interino. Segundo Melo, o mandatário do Corinthians a partir do afastamento dele tem criado despesas e confusão.

Essa votação foi marcada por uma pessoa que não está no Conselho. Não poderia ser marcada. Eu respeito o estatuto. Eu fui empossado pela atual presidente do conselho. [...] Não tem validade. Foi uma armação, uma palhaçada. Respeito o Conselho, o grupo, briguei para ter um conselho atuante, mas muitas das nossas pessoas não puderam participar. Desde o começo é esse inferno. Qual é o planejamento dessas pessoas para o clube? Qual é a confiança?

Tenho certeza que os sócios [votarão a meu favor]. Estive lá sábado e me falaram que estão comigo. É uma ditadura. s sócios não podem ir e vir. Cada dia fala uma coisa para a mídia. Eu também não tinha dinheiro no caixa, tinha transfer ban e colocamos tudo em ordem. Chegam as contas e você tem que escolher as prioridades. Tenho certeza [que não saio na votação dos sócios]. [...] Tem policiais armados dentro do clube. É um absurdo. Falam que não tem dinheiro e arrumam despesas. Estou tranquilo e tenho certeza que continuo.