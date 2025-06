Brasil cresce contra 'pedreiras', e Arthur Elias exalta: 'Alegria imensa'

O técnico Arthur Elias exaltou as atuações da seleção brasileira feminina nas duas vitórias contra o Japão nesta Data Fifa — a segunda delas hoje, por 2 a 1. O treinador destacou a diferença dos dois jogos e citou como a equipe tem atuado bem contra rivais "cascas-grossas" desde as Olimpíadas.

O que aconteceu

Arthur Elias destacou a consistência da seleção nas duas partidas e o "saldo positivo" que leva desta Data Fifa. Hoje, inclusive, buscando a virada após sair atrás já no segundo tempo do duelo contra as japonesas.

O saldo é positivo, duas vitórias contra uma grande seleção, que é difícil de ser marcada. O Japão cria oportunidades contra todas seleções. Fomos eficientes no primeiro jogo, que teve história diferente de hoje, que saímos perdendo. O jogo ficou dentro de uma característica esperada. O Japão já sabia da dificuldade que teria para fazer o seu jogo.

No primeiro jogo, com jogadoras mais frescas, inteiras, fomos eficientes. Hoje, deixamos alguns duelos importantes, não fomos muito bem na defesa, na primeira fase, falei isso para as jogadoras. Voltamos do intervalo tomamos o gol, mas fico satisfeito pela consistência que a equipe tem, não só no tático, mas no mental, psicológico. Temos feito trocas eficientes. O importante é saber o momento de mexer e a característica de quem vai entrar. Arthur Elias

O treinador citou o bom desempenho da seleção desde o mata-mata das Olimpíadas de Paris, no ano passado. Desde então, o Brasil enfrentou Estados Unidos (três vezes), Japão (duas vezes), Austrália (duas vezes), Colômbia (duas vezes), França (uma vez) e Espanha (uma vez).

O Brasil conquistou 25 pontos dos 33 disputados contra os últimos rivais. Arthur afirmou, no entanto, que o grupo não está fechado e que há espaço para outras jogadoras.

Tenho uma alegria imensa disso estar acontecendo próximo à Copa e contra adversários fortes. Elas estão sendo colocadas em desafios grandes, como o Japão. Estamos com um grupo de muita projeção para frente. Esse grupo não está fechado, a seleção hoje é mais do que as 23 jogadoras. Elas têm de se dedicar nos clubes e chegar aqui com entrega, acreditar e ser fiel no plano de jogo, estar bem no mental porque isso faz diferença.