Aposta de Ancelotti, Alexsandro se diz "realizado" por primeira chance na Seleção

Uma das novidades da primeira convocação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, o zagueiro Alexsandro celebrou sua primeira oportunidade com a Amarelinha. O atleta do Lille, da França, se diz "realizado" na Canarinho e afirmou que foi lembrado com méritos.

"Saí novo de uma comunidade bem carente para ajudar minha família. Deixei minha família para trás com 19 anos, atravessando o oceano. Não foi fácil, mas foram momentos de muito aprendizado e crescimento. Não me abalei com a dificuldade, fiz dela a minha motivação. Para estar aqui, foi fruto de muita dedicação e trabalho. Não foi nada dado, foi mérito estar aqui e estou muito feliz por isso", disse à CBF TV.

"Estou muito realizado. Depois de tudo que eu abdiquei e batalhei, ser coroado com essa convocação, estou extremamente feliz. Quero desfrutar muito dessa oportunidade, ajudar a Seleção a conseguir suas vitórias. Está sendo um novo ciclo, agora com um novo treinador, com novas convocações e quero vir para ajudar e somar", acrescentou.

Depois de repetidas tentativas de se firmar nas categorias de base de Flamengo, Vasco, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Avaí e Palmeiras, o defensor arriscou a sorte do outro lado do oceano. Ele foi para Portugal e, por lá, atuou pelo Praiense, Amora e Chaves.

Em 2022, foi contratado pelo Lille. Ele já disputou mais de 100 partidas pela equipe francesa e, na última temporada europeia, teve a oportunidade de enfrentar o Real Madrid comandado por Ancelotti na Champions League. Alexsandro valoriza o fato de ter seu trabalho reconhecido pelo italiano.

"É mais especial, porque estamos falando de um dos melhores treinadores do mundo, que acumulou títulos e títulos pelo Real Madrid e que hoje está aqui na nossa Seleção, ajudando a gente. Poder ser selecionado por ele é motivo de muita alegria e quero corresponder dentro de campo", comentou.

Destaque da última edição do Campeonato Francês, o zagueiro já marcou presença no primeiro treino dirigido por Ancelotti com a Amarelinha. O grupo se prepara para a partida contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O duelo, que marcará a estreia do italiano, está agendado para esta quinta-feira, em Guayaquil, a partir das 20h (de Brasília).

Em seguida, no dia 10 de junho, o treinador comandará o Brasil pela primeira vez em território nacional, diante do Paraguai. O palco do confronto será a Neo Química Arena, estádio que ele conheceu neste final de semana, quando acompanhou o duelo entre Corinthians e Vitória. Alexsandro projeta dois jogos difíceis.

"Vão ser dois jogos muito difíceis. Tenho certeza de que não serão fáceis esses dois jogos, mas a expectativa é igual de sempre. Na Seleção, o objetivo é sempre ganhar e deixar a Seleção sempre no topo. O nosso objetivo é ganhar esses dois jogos", finalizou.

A Seleção Brasileira vem de uma dura goleada sofrida para a Argentina e ocupa o quarto lugar das Eliminatórias, com 21 pontos conquistados. A distância para a ponta da tabela de classificação é de dez pontos.