Após vitória, Ketlen Vieira mira perdedora de Julianna Peña vs Kayla Harrison no UFC

Depois de vencer Macy Chiasson e 'defender' sua posição no top 3 do ranking peso-galo (61 kg) do UFC, Ketlen Vieira já pensa no seu próximo passo na caminhada rumo ao tão sonhado título da divisão. Inclusive, diante do atual cenário da categoria, a lutadora manauara parece já ter definido um novo alvo para enfrentar na sequência.

Na coletiva de imprensa após sua participação no UFC Vegas 107, Ketlen sugeriu que sua próxima adversária saia do duelo entre a campeã Julianna Peña e a desafiante Kayla Harrison. O confronto entre as americanas, que será válido pelo cinturão peso-galo feminino do Ultimate, acontece no próximo sábado (7), na edição de número 316, em Newark (EUA).

"Nós sabemos que temos uma luta (de título) vindo, e nem está sob discussão: quando Amanda (Nunes) voltar, ela vai lutar pelo título. Então, já que ela vai lutar pelo cinturão contra quem vencer, seja quem for que perder aquela luta, eu acho que seria bom para mim. Então, quem perder entre Kayla e Julianna, essa é a luta para mim", afirmou Ketlen.

Revanche ou desafio inédito?

Caso tenha o pedido atendido pelo Ultimate, Ketlen Vieira terá pela frente uma revanche ou um desafio inédito. Isso porque a manauara enfrentou recentemente Kayla Harrison, em outubro do ano passado, e acabou sendo derrotada pela judoca americana - um resultado que credenciou a rival para a próxima disputa de título da categoria. Por outro lado, a atleta da 'Nova União' ainda não mediu forças com a americana de ascendência venezuelana no octógono mais famoso do mundo.

