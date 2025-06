Após goleada, Filipe Luís faz balanço de semestre do Flamengo e projeta Copa do Mundo

O Flamengo vai em alta para a Copa do Mundo de clubes. Neste domingo, em seu último compromisso antes da competição, o Rubro-Negro goleou o Fortaleza por 5 a 0, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Filipe Luís, a larga vitória fecha um semestre excelente para a equipe da Gávea.

"Nós conquistamos todos os títulos que estavam em jogo, estamos vivos em todas as competições e, até o momento, lideramos o Brasileiro com melhor saldo. Isso indica que estamos no caminho certo. Superamos barreiras e dificuldades. Fizemos um primeiro semestre excelente para mim. Depois de dois meses e meio, vou ter um dia livre (risos)", disse o treinador.

Copa do Mundo de clubes

Agora, o Flamengo foca na Copa do Mundo de clubes. De acordo com o técnico Filipe Luís, é essencial que a equipe vença seu jogo de estreia, contra o Espérance, da Tunísia.

"Primeiro, vamos para lá vencer a nossa estreia. Depois, o segundo e tentar passar da fase de grupos. Não sei o que vai acontecer. Sabemos a realidade que vamos enfrentar contra os times europeus. Se vocês viram a final da Champions sabem como é a qualidade por lá", disse o treinador do Flamengo.

O Flamengo estreia na Copa do Mundo de clubes no dia 16 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília), contra o Espérance, da Tunísia. Além dos africanos, o Rubro-Negro enfrentará Chelsea e Los Angeles FC na fase de grupos da competição.