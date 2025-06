Raniele passa por exames após deixar jogo do Corinthians e tem lesão na coxa

O Corinthians ganhou mais uma dor de cabeça no departamento médico. Hoje, o volante Raniele passou por exames que constataram uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador se lesionou no último domingo, no empate sem gols contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo nota oficial do Timão, Raniele já iniciou o processo de recuperação sob os cuidados do departamento médico do clube.

O volante reclamou do incômodo por volta dos 27 minutos da etapa inicial no empate contra o Vitória. Ele até tentou permanecer no gramado, mas não conseguiu e precisou ser substituído. O técnico Dorival Júnior optou por colocar José Martínez em seu lugar.

Raniele se junta a outros três jogadores que seguem entregues ao departamento médico. São eles: André Carrillo (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Yuri Alberto (fratura na vértebra L1 da coluna) e Gustavo Henrique (cirurgia de hérnia inguinal).

O volante disputou 27 jogos com a camisa do Corinthians na atual temporada, com um gol marcado.

O Corinthians ficou no empate sem gols com o Vitória e acabou frustrando a torcida que foi à Neo Química Arena. Se ganhasse, a equipe de Dorival Júnior poderia entrar no G6. No entanto, com o empate, acabou caindo para o 11º lugar da tabela de classificação, com 15 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para daqui a 11 dias. O time visita o Grêmio em Porto Alegre, em 12 de junho, a partir das 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. Este será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa.