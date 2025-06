Ancelotti fica 'em choque' com imprensa em seu primeiro treino na seleção

O técnico Carlo Ancelotti ficou muito surpreso quando foi informado que seu primeiro treino na seleção brasileira teria os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

O que aconteceu

O treinador não está acostumado com a prática, que é incomum na Europa. Quando foi avisado, ficou extremamente surpreso, mas não se opôs.

Por causa do 'choque' de Ancelotti, a equipe de comunicação da CBF fez uma contagem rigorosa e a parte aberto do treino durou exatamente os 15 minutos prometidos. A contagem se iniciou assim que o primeiro jogador pisou no gramado.

A primeira atividade só não teve à disposição o trio que disputou a final da Liga dos Campeões e cinco jogadores que atuaram ontem pelo Brasileirão. Léo Ortiz, Alex Sandro, Danilo, Gerson e Estêvão ficaram na parte interna do CT em trabalho regenerativo.

Marquinhos, Beraldo e Carlos Augusto são esperados ainda hoje e devem ficar à disposição na atividade desta terça-feira, ainda no Brasil. A seleção viaja ao Equador na tarde de terça-feira.

O trabalho contou também com cinco jovens das categorias de base do Corinthians: Denner, Gustavo, Dieguinho, Bahia e Gama.

Ancelotti acompanhou o circuito de aquecimento sem participar efetivamente. Ele andou de uma ponta à outra do espaço ocupado pelos atletas e, em dado momento, parou perto das placas de publicidade para conversar com o diretor executivo Rodrigo Caetano.