Análise: Palmeiras mostra falta de atenção e volta a decepcionar em jogo grande

Por Rodrigo Matuck

O Palmeiras perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras, fora de casa, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão pagou caro pela desatenção em Belo Horizonte.

O time entrou muito desligado em campo e, com quatro minutos, já tomou dois gols. Os dois, aliás, saíram em jogadas similares. A defesa, formada por Bruno Fuchs e Micael, mostrou fraqueza na bola aérea, e a Raposa soube aproveitar bem, duas vezes com Kaio Jorge.

O Verdão só começou a assustar o goleiro Cássio no final do primeiro tempo. Na etapa final, com a entrada de Vitor Roque na vaga de Flaco López, a equipe foi mais incisiva. Faltou, entretanto, pontaria para tentar salvar a noite desastrosa na capital mineira. O único que estava com o pé calibrado era o jovem Allan, que descontou.

Mais uma vez, portanto, o Palmeiras decepcionou em jogo grande. O clube de Abel Ferreira parece outro quando enfrenta rivais do G6. O cenário já havia sido o mesmo contra o Flamengo, uma semana atrás, em pleno Allianz Parque.

O comandante português precisa buscar soluções para este tipo de compromisso. Não adianta golear um time peruano para depois decepcionar a torcida em partidas que realmente importam para o desenrolar do campeonato.

Abel Ferreira já mostrou inúmeras vezes que é capaz de dar a volta por cima e parece que terá que provar isso mais uma vez em 2025. O Palmeiras precisa mudar a sua postura contra rivais diretos na briga pelo título.

Com o resultado, o Verdão deixou a ponta e caiu para o quarto lugar, com 22 pontos. Já o Cruzeiro subiu para a vice-liderança, com 23, um a menos que o Flamengo, que goleou o Fortaleza e pulou para primeiro.

Agora, no entanto, o Alviverde muda o seu foco para o Mundial de Clubes da Fifa. A equipe estreia na competição no dia 15 de junho, contra o Porto, de Portugal. A bola rola no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos, às 19 horas (de Brasília).