Alexandre Mattos acerta saída do Cruzeiro e fica livre para assinar com o Santos

Alexandre Mattos está cada vez mais perto de ser anunciado como CEO do Santos. O dirigente acertou a sua saída do Cruzeiro nesta segunda-feira.

"Quero agradecer ao Pedro Lourenço, a todos os profissionais do Cruzeiro, a toda direção e toda a torcida do Clube por esse um ano intenso de trabalho e de reconstrução desse gigante do futebol brasileiro. Levo comigo a admiração e o respeito ao Pedro Lourenço e muito obrigado pela oportunidade de trabalhar sob seu comando. Ao Cabuloso, que levo no coração, a melhor sorte do mundo", disse.

Com isso, Alexandre Mattos fica com o caminho livre para assinar com o Santos. Ele assumirá o cargo de Pedro Martins, que pediu demissão na semana passada.

Agora, portanto, o profissional de 49 anos terá a missão de ser o homem forte do futebol do Peixe. Entre as responsabilidades, será responsável por buscar reforços no mercado para a sequência da temporada.

O Alvinegro Praiano atravessa uma fase conturbada e está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com oito pontos em 11 rodadas.

Além do Cruzeiro, Mattos soma passagens por América-MG, Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR e Vasco.