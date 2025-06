Ex-time de Neymar prepara pacote de reforços para 'ameaçar' Real no Mundial

Do UOL, em São Paulo

O Al-Hilal prepara um pacote de reforços para o Super Mundial de Clubes. A equipe saudita planeja anunciar um treinador e três jogadores na janela extra aberta apenas para times que disputarão a competição e tem o objetivo de 'ameaçar' o Real Madrid, adversário na fase de grupos.

O que aconteceu

O Al-Hilal mira o técnico Simone Inzaghi, o lateral Théo Hernández, o meia Bruno Fernandes e o atacante Victor Osimhen. A informação é do jornal saudita Alrriyadiyah.

Fahd bin Nafel, presidente do Al-Hilal, desembarcou em Paris hoje para tentar acelerar o processo das contratações. A janela para clubes que disputarão o Mundial de Clubes vai até o dia 10 deste mês.

Simone Inzaghi foi vice-campeão da Champions com a Inter de Milão. O cargo de treinador do Al-Hilal está vago desde a demissão do português Jorge Jesus.

O Al-Hilal já fez uma oferta ao Milan por Théo Hernández. Segundo a imprensa saudita, o negócio está avançado entre os clubes, mas o jogador ainda não decidiu se quer jogar na Arábia Saudita.

Bruno Fernandes é um alvo mais recente. O português foi um dos pontos positivos do Manchester United em mais uma temporada abaixo do clube inglês.

Osimhen está voltando ao Napoli após empréstimo ao Galatasaray. O nigeriano foi campeão com a equipe turca e retorna ao clube italiano, onde não deve ter espaço, uma vez que Lukaku se firmou e comandou a campanha do título italiano.

O Al-Hilal estreia no Mundial no dia 18 de junho justamente contra o Real Madrid. A equipe saudita ainda enfrentará o RB Salzburg no dia 22 e o Pachuca em 26 de junho.