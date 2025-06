Advogado Ricardo Cury deixa defesa de Augusto Melo, afastado do Corinthians

O advogado Ricardo Cury não representa mais Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians. Nesta segunda-feira, por meio de comunicado oficial, o escritório de advocacia "Cury e Augusto Neves" comunicou que não atuará mais na defesa do mandatário.

Ricardo Cury vinha sendo o advogado responsável por defender Augusto Melo no caso VaideBet e também no processo de impeachment, que afastou o mandatário da presidência do Corinthians no último dia 26 de maio.

A decisão de Cury acontece após a confusão no Parque São Jorge no último sábado. Augusto Melo subiu à sala da presidência e tentou retomar o poder. A Gazeta Esportiva apurou que o advogado não concordou com o episódio protagonizado pelo mandatário na sede social do clube.

Vinícius Cascone, ex-diretor jurídico do Corinthians e fiel apoiador de Augusto Melo, não esteve presente no Parque São Jorge no último sábado e também não compactuou com a atitude do presidente. Tanto Cascone como Cury se descolaram do mandatário por não concordarem com os métodos adotados recentemente.

Em nota, o escritório do qual Cury é sócio explicou que "a estratégia de defesa foi reorientada nos últimos dias por outros colegas e ações foram decididas e executadas sem que o nosso escritório tivesse ciência prévia ou qualquer concordância".

Ricardo Cury apareceu ao lado de Augusto Melo em diversas ocasiões. Mais recentemente, o advogado, junto do mandatário, falou com a imprensa em duas ocasiões: antes e depois do indiciamento de Augusto por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no caso VaideBet.

A defesa de Augusto Melo, agora, deve permanecer à cargo do advogado José Eduardo Cardozo. Ex-ministro do Governo Dilma e defensor principal da ex-Presidenta da República no processo que culminou com o impeachment dela, o profissional foi contratado recentemente.

Confira, na íntegra, o comunicado de Ricardo Cury:

"A partir desta data (02 de junho), o escritório de advocacia "Cury e Augusto Neves" - através de seu sócio Ricardo Cury - comunica que não mais patrocina os interesses de Augusto Pereira de Melo.

A estratégia de defesa foi reorientada nos últimos dias por outros colegas e ações foram decididas e executadas sem que o nosso escritório tivesse ciência prévia ou qualquer concordância.

A atuação do escritório, desde o início, foi pautada pela serenidade, temperança, respeito aos órgãos e à institucionalidade do Corinthians e sustentação de argumentos jurídicos sólidos.

As teses construídas se referem às diversas nulidades do processo de destituição (caso VaideBET) de Augusto Melo e de inexistência de qualquer elemento objetivo a justificar o seu indiciamento no inquérito policial em curso, seja ação ou mesmo omissão indevida.

Seguro da consistência das teses de defesa e estratégias construídas ao longo de vários meses de trabalho, mas desautorizado na mudança abrupta de rumo e alijado do processo de decisão, o escritório renuncia a todos os poderes que lhe foram outorgados e deseja toda a sorte para Augusto Melo no retorno à função presidencial para a qual foi eleito democraticamente.

São Paulo, 02 de junho de 2025".