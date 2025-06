Volta Redonda supera América-MG no fim em jogo cheio de gols anulados pela Série B

O Volta Redonda venceu o América-MG pelo placar de 1 a 0, em jogo morno e decidido no final, válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo foi realizado no estádio Raulino de Oliveira e movimentou a briga na segunda página da tabela.

O resultado foi fundamental para o clube fluminense, que chegou aos 10 pontos e subiu para a 15ª colocação, ganhando distância da zona do rebaixamento. Com 13 pontos, o América-MG ficou no 12º lugar, ainda longe dos objetivos para a temporada.

Os times protagonizaram um jogo frio no primeiro tempo. Com muitas dificuldades para chegar com perigo, o Volta Redonda trabalhou a bola no campo de defesa e pouco entrou na zaga do adversário, enquanto o América-MG deixou a bola com os donos da casa e pouco criou.

A melhor jogada da etapa inicial foi de Stênio. O atleta aproveitou jogada de Willian Bigode e chegou a balançar as redes, mas estava em posição de impedimento. Pelo lado do Volta Redonda, Johnny acertou a trave e por pouco não balançou as redes do goleiro Matheus Mendes, que ficou vendido na jogada. Mesmo mantendo a posse de bola, o primeiro tempo terminou com o placar zerado no Raulino de Oliveira.

O segundo tempo já começou movimentado. Logo no início, Gabriel Bahia finalizou cruzado e Heliardo empurrou para o gol do Volta Redonda, mas estava impedido e o gol não valeu. O América-MG respondeu com Willian Bigode, que saiu da marcação, mas errou a meta de Jean Drosny. O goleiro do Volta Redonda apareceu novamente em chute de Elizari.

O jogo voltou a ficar morno, e as emoções retornaram aos 36 minutos, quando Sanchez venceu a marcação mineira e fez o gol, mas, novamente, a arbitragem entrou em ação. Após consulta ao VAR, o lance foi anulado por falta do lateral-esquerdo do Volta Redonda na jogada.

O time da casa pressionou nos últimos minutos e conseguiu o resultado desejado. Aos 51 minutos, Matheus Lucas desviou finalização de Sanchez de fora da área e garantiu a vitória.

Na próxima rodada da Série B, o Volta Redonda enfrenta o Goiás, no domingo, às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha). O América-MG joga no sábado, às 16h, diante da Ferroviária, no Independência.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 0 AMÉRICA-MG

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Jhonny (Ynaiã), Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro e Lucas; Sánchez, Robinho e Henrique (André Luiz); Raí (PK), Vitinho Lopes (MV) e Heliardo (Matheus Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

AMÉRICA-MG - Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão e Marlon; Barros, Miquéias (Kauã) e Elizari (Felipe Amaral); Figueiredo (Kauan Cristtyan), Willian Bigode e Stênio (Yago Santos). Técnico: William Batista.

GOL - Matheus Lucas, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Bahia e Heliardo (Volta Redonda); Mariano, Marlon e Barros (América-MG).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ).