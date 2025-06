Verstappen critica punição por toque com Russell e diz que regras da FIA 'não são naturais'

Max Verstappen saiu frustrado do GP da Espanha de Fórmula 1. Após terminar em quinto na pista, o tetracampeão foi punido com 10 segundos por conta de um toque com George Russell e caiu para a décima posição, somando apenas um ponto. O lance, que aconteceu após a relargada nas voltas finais, gerou debate e rendeu duras críticas tanto do piloto da Red Bull quanto do chefe Christian Horner à direção de prova.

"Então eles me disseram para devolver a posição. Sinceramente, acho que o maior problema que temos são as normas de corrida e o que é permitido e o que não é. Não é muito natural. E isso é muito frustrante. Às vezes isso funciona a seu favor e às vezes funciona contra você. E hoje funcionou contra mim", afirmou Verstappen, visivelmente contrariado.

George Russell, que terminou a prova em quarto, também não poupou palavras. "É um pouco vergonhoso, pois Max é um dos melhores pilotos do mundo. Atitudes como essa são completamente desnecessárias. No momento, parecia um movimento deliberado. Fiquei tão surpreso quanto vocês", disparou o britânico.

A Red Bull, por sua vez, contestou a falta de clareza por parte da FIA. "Você pede uma orientação à FIA e nada é respondido. Tudo indicava que seria uma punição. Então, a instrução foi dada a Max para devolver a posição, o que obviamente o deixou irritado e frustrado", explicou Horner. "Os comissários entenderam que ele causou a colisão e aplicaram a punição, infelizmente, o que foi muito frustrante, porque saímos com apenas um ponto de uma tarde que deveria ter sido um pódio tranquilo."

Além da penalidade, Verstappen também recebeu pontos na carteira de superlicença. "Ele só precisa ficar longe de problemas nas próximas corridas. Os primeiros pontos expiram no fim de junho", alertou Horner.

Na avaliação do próprio Verstappen, o resultado apenas reforça a dificuldade da Red Bull em acompanhar o ritmo da McLaren nesta temporada. "Nunca disse que estava em uma briga pelo campeonato. Todas as corridas até agora têm sido difíceis. Quando eles fazem suas coisas direito, são imbatíveis. E acho que isso ficou bem claro", reconheceu.

Ele também comentou a escolha dos pneus duros no fim da corrida. "Achei que talvez ele pudesse ter sido um pouco melhor, mas não foi, especialmente quando faltavam seis voltas. Todo mundo pode ir de vento em popa com um macio e você está apenas com a aderência limitada."

A Fórmula 1 retorna de 13 a 15 de junho, com o GP do Canadá, no circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal.