UFC encaminha Mayra Sheetara vs Joselyne Edwards para agosto, em Las Vegas

Mayra Bueno Silva já sabe os detalhes de sua próxima luta no UFC. Disposta a voltar à coluna das vitórias, 'Sheetara' enfrentará Joselyne Edwards no dia 9 de agosto, em Las Vegas (EUA). O confronto feminino entre a brasileira e a panamenha, válido pela categoria dos pesos-galos (61 kg), foi apurado e dado em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight.

As competidoras vivem momentos opostos na carreira. Com três derrotas nas últimas três lutas, Mayra Sheetara amarga a pior sequência de sua trajetória no MMA profissional. Por outro lado, Joselyne Edwards chega para o combate embalada por dois triunfos consecutivos. Atual número 14 do ranking, 'La Pantera' busca assumir a oitava colocação, hoje ocupada pela rival brasileira.

De volta aos pesos-galos

Em fevereiro desta temporada, Sheetara viajou até a Arábia Saudita para competir na divisão dos pesos-moscas (57 kg). Mas no país do Oriente Médio a brasileira passou, como a própria definiu, pelo "pior corte de peso de sua vida". Bastante debilitada, Mayra não performou bastante aquém de suas credenciais e acabou derrotada por Jasmine Jasudavicius. Após a experiência negativa, a atleta mineira voltará para a categoria dos galos em sua próxima aparição no UFC.

BREAKING! UFC encaminha Sheetara vs Joselyne para o dia 9 se agosto, em Las Vegas ??? pic.twitter.com/BQe3axPzgf

- Ag. Fight (@AgFight) June 1, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok