Treino de luxo! Khamzat Chimaev recebe ajuda de bicampeão olímpico antes do UFC 319

Próximo desafiante ao cinturão peso-médio (84 kg) do Ultimate, Khamzat Chimaev recebeu um reforço de peso no seu camp de preparação para a disputa contra o campeão Dricus du Plessis, que está marcada para o dia 16 de agosto, na edição de número 319. Especialista na luta agarrada, o 'Lobo' - como é conhecido - contou com a ajuda do bicampeão olímpico Abdulrashid Sadulaev nos seus treinamentos.

O próprio Chimaev - terceiro colocado no ranking peso-médio do UFC - compartilhou algumas imagens da sessão de treinos com Sadulaev nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O condecorado atleta do wrestling, de 29 anos, conquistou duas medalhas de ouro olímpicas - no Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2021 - além de múltiplos títulos mundiais e europeus.

Estratégia desvendada?

A presença de um wrestler do nível de Abdulrashid Sadulaev no seu camp de preparação para o UFC 319 pode ser um forte indício de que a estratégia de Khamzat Chimaev para tentar destronar Dricus du Plessis vai ser focada na luta agarrada. Caso se confirme, a tática não chega a ser uma novidade, já que o russo construiu grande parte do seu invicto cartel no MMA profissional utilizando-se da sua principal arma: o grappling.

Chimaev vs Du Plessis

O duelo do dia 16 de agosto, pelo cinturão dos médios do UFC, coloca frente a frente dois lutadores com histórias diferentes. Enquanto Khamzat desde sua chegada na liga foi tratado como uma futura estrela do esporte, 'DDP' - mesmo após se tornar campeão - convive com a desconfiança de parte da comunidade do MMA, principalmente por seu estilo de lutar pouco ortodoxo.

Apesar disso, a peleja promete empolgar os fãs da modalidade como poucos confrontos fizeram nos últimos tempos. O russo chega para sua primeira disputa de título no UFC credenciado por um cartel invicto de 14 vitórias - 12 delas pela via rápida - e nenhuma derrota. Por outro lado, o campeão sul-africano busca sua terceira defesa de cinturão bem-sucedida e ampliar seu impressionante currículo, que conta com 23 triunfos - 20 deles por nocaute ou finalização - e apenas dois reveses.

