Transmissão ao vivo de Internacional x Fluminense: veja onde assistir

Internacional e Fluminense entram em campo hoje (1º), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Inter atravessa um momento delicado no Brasileirão e busca reencontrar o caminho das vitórias. A equipe colorada não vence há quatro rodadas e, no último compromisso, empatou em 1 a 1 com o Sport.

Do outro lado, o Fluminense chega embalado após uma vitória importante no torneio. O Tricolor derrotou o Vasco no clássico carioca por 2 a 1 e tenta manter o bom momento.

No meio de semana, os dois times também conquistaram bons resultados nas competições continentais. O Inter venceu o Bahia por 2 a 1 e garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. Já o Flu superou o Once Caldas por 1 a 0 e assegurou a liderança do Grupo F na Sul-Americana.

Internacional x Fluminense -- Campeonato Brasileiro