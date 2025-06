Transmissão ao vivo de Flamengo x Fortaleza: veja onde assistir

Flamengo e Fortaleza entram em campo hoje (1), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Flamengo vive um bom momento no Brasileirão. Na rodada passada, em visita ao Palmeiras, o time carioca conseguiu uma vitória importante por 2 a 0.

Do outro lado, o Fortaleza busca reação. A equipe de Juan Pablo Vojvoda vem de duas derrotas seguidas, sendo a mais recente contra o Cruzeiro, por 2 a 0.

Pela Libertadores, ambos avançaram de fase nesta semana. O Fla venceu o Deportivo Táchira por 1 a 0 no Maracanã, enquanto o Fortaleza perdeu por 1 a 0 para o Racing, mas ainda assim ficou com a vaga.

Flamengo x Fortaleza -- Campeonato Brasileiro