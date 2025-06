Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Palmeiras: veja onde assistir

Cruzeiro e Palmeiras medem forças hoje (1º), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Cruzeiro tenta manter o bom momento no Brasileirão para seguir subindo na tabela. A Raposa venceu quatro das últimas cinco partidas e, na mais recente, bateu o Fortaleza por 2 a 0 fora de casa.

O Palmeiras, por sua vez, teve a sequência positiva interrompida. A equipe alviverde vinha de três vitórias consecutivas, mas foi superada pelo Flamengo por 2 a 0 na última rodada.

Apesar da derrota, o Verdão chega motivado após uma exibição de gala na Libertadores. O time paulista goleou o Sporting Cristal por 6 a 0 no Allianz Parque e terminou a fase de grupos com campanha perfeita.

Cruzeiro x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro