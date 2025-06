Transmissão ao vivo de Ceará x Atlético-MG: veja onde assistir

Ceará e Atlético-MG entram em campo hoje (1º), às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Ceará vive um bom momento e chega embalado por uma sequência de quatro jogos sem derrota. O Vozão folgou na última rodada do Brasileirão, mas, antes disso, venceu o Sport por 2 a 0 e busca manter a boa fase.

Do outro lado, o Atlético-MG tenta reencontrar o caminho das vitórias após dois empates seguidos. Na rodada passada, o Galo ficou no 0 a 0 com o time alternativo do Corinthians, mesmo atuando diante de sua torcida.

Além disso, a equipe comandada por Cuca tenta reagir após um tropeço na Sul-Americana. O empate em 1 a 1 com o Cienciano deixou o Atlético na segunda colocação do Grupo H, obrigando o time a disputar os playoffs contra um adversário vindo da Libertadores.

Ceará x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro