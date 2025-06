Torcida do Corinthians protesta e vaia time após empate com o Vitória

A torcida do Corinthians ficou decepcionada com o empate sem gols contra o Vitória, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Após o apito final, os corintianos protestaram e vaiaram os jogadores na saída do gramado da Neo Química Arena.

Alguns torcedores no setor Norte, destinado às organizadas, entoaram cânticos de protesto como "ou jogo por amor ou joga por terror" e "tem que ser homem para jogar no Coringão".

Se ganhasse, a equipe de Dorival Júnior poderia entrar no G6. No entanto, com o empate, acabou caindo para o 11º lugar da tabela de classificação, com 15 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para daqui a 11 dias. O time visita o Grêmio em Porto Alegre, em 12 de junho, a partir das 20h (de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão. Este será o último jogo da equipe antes da parada para o Mundial de Clubes da Fifa.