Brasil vai ao Mundial da Kings com favoritos, mas sem 'melhor do mundo'

A Copa do Mundo de clubes da Kings League começa hoje em Paris com os representantes do Brasil chegando na França com status de favoritos. A segunda edição do torneio, no entanto, não contará com o brasileiro vice-campeão nem com a participação do atacante considerado o "melhor do mundo" por Gerard Piqué, idealizador do campeonato alternativo de fut7.

Em busca do título inédito

Furia, Dendele, Fluxo e Desimpedidos Goti são as equipes brasileiras que se classificaram para a competição internacional. Os quatro carimbaram o passaporte por terem sido os semifinalistas da edição de estreia da Kings League no Brasil. A Furia, de Neymar e Cris Guedes, se sagrou campeã em pleno Allianz Parque.

O evento reúne 32 clubes de sete países diferentes entre os dias 1º e 14 de junho na capital francesa. São cinco times da Espanha, com Brasil, França, Itália e Américas tendo quatro equipes cada um, além de outros oito participantes convidados.

O G3X, do streamer Gaules, não conquistou uma vaga apesar de ter sido vice no último Mundial da KL. No ano passado, a equipe brasileira foi convidada, assim como a Furia, e chegou à final, perdendo o título para o espanhol Porcinos FC.

Kelvin Oliveira, o K9, em ação pela G3X na Kings League Brasil Imagem: Hemerson (Manual) / via Instagram g3xfc

Trata-se da equipe de Kelvin Oliveira, o K9, estrela da modalidade e exaltado por Piqué. O atacante sofreu com lesões, não conseguiu ajudar o G3X a se classificar e ficou fora do evento. Na estreia do Mundial da Kings, Kelvin empilhou estatísticas e foi considerado o melhor jogador do torneio —ele também brilhou na Copa das Nações.

A primeira edição foi no México, com a final em Monterrey, para 55 mil pessoas. Porcinos foi o primeiro campeão mundial ao vencer na final o G3X, time brasileiro que não conseguiu se qualificar para a segunda edição e que tem o melhor jogador do ecossistema, que é Kelvin Oliveira.

Gerard Piqué, ex-zagueiro e criador da KL

Three more nights. A sky full of legends ready to amaze the world ?#KingsWorldCupClubs pic.twitter.com/ixU70ICGbv ? Kings League World (@_KingsWorld) May 29, 2025

O Brasil chega com moral no Mundial pelo nível de suas equipes e por ser o atual campeão da Copa de Nações da Kings League. Presidente da liga no país, Kaká é suspeito ao falar que os quatro times chegam como favoritos, mas recebeu apoio de Piqué, que demonstrou altas expectativas para os participantes brasileiros.

Eu não sei se Piqué está feliz com isso [favoritismo brasileiro], porque a Liga no Brasil agora é o nº 1 para mim e, claro, nós ganhamos a Copa do Mundo [da KL]. Agora precisamos ganhar a Copa do Mundo de clubes. Eu acho que os quatro brasileiros são muito fortes. Tivemos uma final incrível aqui entre Furia e Dendele. Acho que os times do Brasil serão um dos favoritos.

Kaká, presidente da KL no Brasil

O Kaká está totalmente certo. Eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem porque o fut7 é um esporte implementado no país, tem jogadores profissionais, e isso não acontece em outros países. Então, você pode ver grandes estrelas como Kelvin Oliveira, Leleti, Lipão e outros muitos jogadores incríveis que eu tenho certeza que vão brilhar na Copa de clubes. Eles já brilharam na Copa das Nações.

Piqué

O Mundial da KL será disputado em um formato suíço, com mais de uma oportunidade de classificação. Os duelos iniciais foram definidos por sorteio, mas não são eliminatórios. Equipes que vencerem na estreia se enfrentarão entre si na segunda rodada, e quem emendar o segundo triunfo avança direto às oitavas. Já os derrotados nas primeiras partidas disputarão entre si uma vaga na repescagem. Uma segunda derrota significa o fim na competição.

Jogos dos brasileiros na 1ª fase