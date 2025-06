Siakam e Haliburton brilham, Pacers derrotam os Knicks e avançam às finais da NBA

O Indiana Pacers derrotou o New York Knicks por 125 a 108, na noite de sábado, fechou a série melhor de sete no sexto jogo por 4 a 2 e chegou às finais da NBA pela segunda vez na história da franquia. O equipe de Indianápolis vai enfrentar o Oklahoma City Thunder, dono da melhor campanha na temporada regular, a partir de quinta-feira.

Pascal Siakam liderou a equipe da casa com 31 pontos, enquanto Tyrese Haliburton contribuiu com um "double-double" - marcou 11 de seus 21 pontos no quarto período -, além de dar 13 assistências, levando os Pacers à conquista da Conferência Leste após 25 anos. Na ocasião, a franquia, que contava com Reggie Miller, foi vice-campeã da NBA, sendo derrotada pelo Los Angeles Lakers na decisão do título.

Siakam conquistou o Troféu Larry Bird como MVP das finais da Conferência Leste, Já Obi Toppin marcou 18 pontos e pegou seis rebotes contra seu ex-time. "Pascal e Tyrese levaram a equipe nas costas e garantiram que não perderíamos", disse o técnico Rick Carlisle após a partida. "Mas nosso trabalho apenas começou, não é hora de estourar a champanhe", acrescentou o treinador.

Com o resultado, os Knicks, que não chegam às finais da NBA desde 1999 - quando saíram derrotados pelo San Antonio Spurs -, estendem a escrita por mais uma temporada. O time de Nova York não conquista o título desde 1973.

A pressão implacável e o forte jogo físico dos Pacers forçaram os visitantes a cometer 17 turnovers e se complicar na disputa. Nem mesmo os 24 pontos de OG Anunoby e o "double-double" - 22 pontos e 14 rebotes - de Karl-Anthony Towns foram suficientes para levar o confronto para o jogo 7. Jalen Brunson anotou mais 19 pontos.

"Houve períodos em que jogamos com uma defesa muito boa e períodos em que não jogamos", lamentou o técnico dos Knicks, Tom Thibodeau. "Acho que, quando você analisa a situação, foi a nossa defesa? Ou foram os nossos turnovers? Provavelmente foi uma combinação dos dois", acrescentou.

Após um primeiro tempo equilibrado, o conjunto de Indiana partiu com tudo no segundo tempo e abriu 9 a 0 logo no início, com três cestas da linha dos três pontos com Thomas Bryant e Andrew Nembhard, tomando a dianteira no placar por 78 a 63. Os Knicks responderam com oito pontos seguidos, mas os anfitriões anotaram mais nove, praticamente minando a reação dos visitantes.