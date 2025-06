Sem Yuri Alberto, Dorival relaciona promessa do Corinthians para duelo com Vitória

O Corinthians terá uma novidade entre os relacionados para a partida deste domingo, contra o Vitória, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem atacante Gui Negão estará no banco de reservas de Dorival Júnior na Neo Química Arena.

O jogador de 18 anos é uma promessa das categorias de base do Timão e pode aproveitar uma brecha para ganhar espaço no profissional. Dentro de campo, ele se posiciona como centroavante, posição carente no atual elenco alvinegro, já que Yuri Alberto está entregue ao departamento médico.

O artilheiro do Corinthians se recupera de uma fratura no processo transverso da vértebra L1, à direita, sofrida no empate de 0 a 0 com o Atlético-MG, no dia 24 de maio.

Sem Yuri, o Timão conta apenas com Héctor Hernández como centroavante. O espanhol, no entanto, ainda não conseguiu deslanchar com a camisa alvinegra e não está com muito prestígio com Dorival Júnior.

Assim, o comandante tem optado por escalar o time com Romero e Memphis Depay formando a dupla de ataque. Nenhum dos dois, porém, é um camisa 9 de origem.

Desta forma, a comissão técnica decidiu convocar Gui Negão para o duelo com o Vitória. Atualmente, o atacante está no elenco sub-20 do Corinthians. Em 22 partidas em 2025, são oito gols e uma assistência.

A última partida do garoto foi na terça-feira, no empate de 4 a 4 com o Santos, pelo Brasileiro da categoria. Na ocasião, o atleta de 18 anos balançou as redes uma vez.

Com Gui Negão no banco, portanto, o Corinthians recebe o Vitória às 18h30 (de Brasília) deste domingo, pela 11ª rodada da Série A.