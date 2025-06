Seleção Brasileira conquista três ouros no Pan-Americano de Ginástica

O domingo de finais do Pan-Americano de Ginástica foi de medalhas para o Brasil. O jovem e promissor grupo que representa o país nas disputas de conjuntos levou a melhor nas duas finais: a simples (cinco fitas) e a mista (três bolas e dois arcos).

Julia Beatriz Silva Kurunczi, Keila Vitoria Lima de Souza, Lavinia Rocha Silverio, Maria Fernanda Lucio Moraes e Marianne Giovacchini dos Santos fizeram apresentação, nas cinco fitas, que ganhou reconhecimento na forma da nota 22.150. O conjunto mexicano conquistou a medalha de prata, com a nota 20.350, enquanto as norte-americanas completaram o pódio com o bronze, ao somarem 19.900 pontos.

Já o conjunto comandado por Camila Ferezin alcançou a nota 27.050, superando os Estados Unidos, que obtiveram 26.000 pontos e ficaram com a prata. O México completou o pódio com a medalha de bronze, ao somar 25.200. Na série mista, Rhayane Vitória Ferreira participou, enquanto Keila ficou de fora. Na véspera, o Brasil já tinha subido ao degrau mais alto do pódio no geral, que consiste na soma das notas das duas séries na etapa classificatória.

Seis medalhas nas finais do individual

No individual, Geovanna Santos da Silva e Bárbara Godoy formaram outras dobradinhas nas finais por aparelhos. Geovanna, a Jojô, ficou com a prata no arco ao conseguir a nota 28.050. Babi recebeu a nota 27.850, o que lhe deu o bronze. Megan Chu, dos EUA, subiu ao degrau mais alto (28.200).

Curiosamente, o Brasil repetiu as notas nas finais de maças, mas com posições invertidas. Babi foi a vice-campeã continental nesse aparelho, com 28.050. E Jojô faturou o bronze (27.850). O ouro coube a Rin Alessia Keys (28.900).

Babi também medalhou na bola. Com 27.550, ficou atrás apenas da norte-americana Rin Alessia Keys (28.350). Outra representante dos EUA, Megan Chu, conquistou o bronze (27.150). Jojô foi a quarta colocada (26.400).

Na fita, o Brasil também se fez representar no pódio. As duas primeiras posições ficaram com os EUA: Megan Chu (28.350) e Rin Keys (27.650). Babi obteve a terceira melhor nota (27.200), pouco à frente de Jojô (27.150).