São Paulo vence o Ibrachina e sobe na tabela do Campeonato Paulista sub-20

O São Paulo visitou o Ibrachina, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista sub-20. Na Arena Ibrachina, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Matheus Menezes e Pedro Ferreira.

Com o resultado, o São Paulo conquistou sua terceira vitória na competição, foi aos 11 pontos conquistados e subiu para a 6ª posição do grupo C. Por outro lado, o Ibrachina segue na 5ª colocação, com 12 pontos.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado, às 15 horas (de Brasília), quando recebe a Portuguesa Santista, no Estádio Municipal Hermínio Espósito. O Ibrachina visita o Desportivo Brasil nesta sexta-feira, às 15 horas, no campo de treinamento do Desportivo Brasil. As duas partidas são válidas pela sétima rodada do Campeonato Paulista sub-20.

Logo aos dois minutos de jogo, o São Paulo abriu o placar. Matheus Ferreira avançou pela ponta esquerda e cruzou para Matheus Menezes, que recebeu na entrada da área e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro.

Três minutos depois, após lançamento para área, Pedro Ferreira dominou no peito, deu um belo drible na marcação e tocou na saída do goleiro para anotar o segundo do Tricolor na partida.