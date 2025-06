São Paulo quer usar data Fifa para recuperar mente e físico do elenco

O São Paulo atravessa uma fase conturbada e quer aproveitar a data Fifa para entrar nos trilhos. A comissão técnica planeja fazer um trabalho especial com os jogadores durante esse período sem jogos.

A ideia é recuperar o elenco, tanto na questão mental quanto na parte física. O clube entende que os atletas estão muito desgastados por conta da alta quantidade de partidas, sendo muitas delas importantes.

"Nós pensamos que, com trabalho e com esse tempo que temos para abaixar um pouco as cargas emocionais e físicas que os jogadores estão tendo, esperamos vencer na nossa casa, com nossa torcida. Vamos fazer tudo possível para vencer. Caso contrário, acreditamos nessa equipe, óbvio que terá que melhorar, mas toda equipe, comissão e diretoria, vamos analisar. Vamos deixar o São Paulo acima no final do Brasileirão", disse o auxiliar Maxi Cuberas.

Apesar de estar avançando na Libertadores e Copa do Brasil, os números no Brasileirão preocupam. Em 11 partidas, são duas vitórias, seis empates e três derrotas, além de nove gols marcados e 11 sofridos.

Com o revés para o Bahia, neste sábado, o São Paulo aparece em 13º lugar, com 12 pontos, três a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O time, no entanto, pode perder posições conforme os resultados desta rodada.

"Queríamos ter mais pontos. Poderíamos ter alguns pontos a mais. Queremos estar mais em cima. O São Paulo pede isso. Os jogadores querem isso também. O Brasileirão é muito largo. Estamos sofrendo de distintas situações e trabalhando juntos para estar acima. Não temos dúvida vamos conquistar o triunfo para que a gente fique mais para cima", analisou Cuberas.

DM cheio!

Durante a data, o Tricolor também espera recuperar os lesionados. No momento, são oito jogadores entregues ao departamento médico.

São eles: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antonio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito) e Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda).

"É uma realidade. Estamos com o elenco curto. Muitos jogadores estão machucados. É uma dificuldade. Estamos competindo com equipes muito fortes. O Bahia, por exemplo, vem de uma equipe que já vem do ano passado, com reforços. É difícil. Mas não temos que buscar desculpas. Temos que trabalhar, consolidar os jovens, focar no próximo jogo e tratar de ganhá-lo. O torneio é muito grande. Vamos finalizar o torneio com o São Paulo em cima", finalizou o auxiliar de Zubeldía.

Por conta da data Fifa, portanto, o São Paulo só volta a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Vasco, pela 12ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).